Pièces auto : les Douanes algériennes frappent fort contre le marché noir

Les autorités algériennes intensifient la lutte contre l’importation illégale de pièces automobiles, avec une série de saisies opérées ces dernières semaines dans plusieurs ports du pays, notamment à Béjaïa, Skikda et Annaba.

Ces cargaisons, souvent dissimulées dans des véhicules personnels en provenance d’Europe, visaient à alimenter le marché parallèle.

Face à la pénurie provoquée par les restrictions sur l’importation légale, des filières bien organisées se sont développées, utilisant des circuits informels pour contourner les règles douanières.



Malgré le renforcement des contrôles, ce commerce clandestin continue de prospérer, alimenté par la forte demande et la rigidité de la réglementation. Les autorités sont ainsi appelées à maintenir la vigilance tout en révisant les mécanismes d’importation afin de freiner durablement l’essor du marché noir.