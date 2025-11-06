Sécurité routière : le gouvernement impose un certificat antidrogue pour les candidats au permis

Le permis de conduire en Algérie fera bientôt l’objet d’une réforme majeure : les candidats devront présenter un certificat attestant l’absence de consommation de drogues pour obtenir le document.

Cette mesure, annoncée par le ministre de la Justice Lotfi Boujemâa, s’inscrit dans le cadre d’une révision approfondie du code de la route visant à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents liés à la conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Le nouveau projet de loi prévoit une approche globale de prévention, incluant la formation, la discipline et le contrôle des conducteurs. Les auto-écoles et centres de contrôle technique seront désormais tenus d’exiger ce certificat médical avant toute formation ou examen.

Saluées par le président Abdelmadjid Tebboune, ces réformes marquent un tournant dans la gestion de la circulation routière. Le texte, composé de 193 articles dont 50 nouvelles mesures, modernisera la réglementation en matière de formation, de sécurité des véhicules et de contrôle routier.

Le président a également ordonné la création d’un corps d’agents assermentés spécialisés dans les enquêtes sur les accidents et la lutte contre les fraudes documentaires, afin de mieux encadrer la sécurité routière et d’accroître la rigueur des contrôles à travers le pays.