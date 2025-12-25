Raccordement des ports à l’autoroute Est-Ouest : les projets relancés après des années d’arrêt

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a annoncé la relance des projets de raccordement de plusieurs ports à l’autoroute Est-Ouest, notamment ceux de Ténès et de Skikda, après des années d’arrêt.

Ces projets visent à fluidifier le transport des personnes et des marchandises et à réduire la congestion des villes côtières. Les procédures administratives et juridiques sont en cours pour achever les travaux interrompus, avec le lancement imminent de nouveaux appels d’offres.

Le ministre a reconnu que les retards étaient dus à un mauvais démarrage des projets, mais a assuré que l’année 2026 sera marquée par la reprise de nombreux chantiers structurants à fort impact économique, parallèlement au lancement d’autres projets majeurs, dont la ligne ferroviaire Laghouat–El Meniaa et l’amélioration des accès à l’autoroute Est-Ouest.