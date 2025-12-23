Code de la route : des amendements pour plus de sécurité et moins de contraintes

Les députés de l’Assemblée populaire nationale ont proposé plusieurs amendements au projet de loi sur le Code de la route afin d’adapter la réglementation aux réalités actuelles et de renforcer la sécurité routière.

Parmi les principales mesures figure l’octroi d’un délai de 10 jours aux propriétaires de véhicules neufs avant l’obligation du contrôle technique, afin de leur éviter des sanctions durant les démarches administratives.

Le texte prévoit également un durcissement des sanctions contre le trafic de pièces de rechange non conformes, avec des peines de prison allant de 3 à 5 ans et de lourdes amendes, la simple absence de certificat de conformité suffisant désormais à établir l’infraction.



D’autres ajustements concernent le report de l’obligation des chronotachygraphes pour le transport de marchandises, l’abaissement de l’âge minimum des enfants transportés à moto à 6 ans dans certaines régions, ainsi qu’une plus grande implication des citoyens et des associations dans le signalement des zones routières dangereuses.