Avis aux automobiliste : Des chutes de neige vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Est (BMS)

Des chutes de neige affecteront, vendredi et samedi, plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays, indique jeudi, un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance « Orange », le BMS concerne les wilayas de Bouira, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj, dont les reliefs dépassent les 900/1000 m d’altitude où l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 20 cm et ce, de vendredi à 15h00 à samedi à 15h00, précise la même source.

Les wilayas de Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela, dont les reliefs dépassent également les 900/1000 m d’altitude, sont également concernées les chutes de neige, avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 cm, de vendredi à 21h00 à samedi à 12h00.

Les chutes de neige affecteront aussi les reliefs dépassant 1000/1100 mètres d’altitude dans les wilayas de Blida, Ain Defla, Tissemsilt et Médéa, de vendredi à 18h00 à samedi à 09h00, l’épaisseur estimée étant comprise entre 5 et 10 cm.