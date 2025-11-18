Naftal signe avec Continental : les prix des pneus vont chuter jusqu’à 55 %

Naftal a annoncé la signature d’un important partenariat avec la société allemande Continental pour l’importation de pneus en Algérie. L’accord prévoit l’arrivée de 1,5 million de pneus, avec un objectif final de 4,5 millions d’unités.

Grâce à ce contrat, les automobilistes pourront accéder à des pneus de haute qualité à des prix réduits de 35 % à 55 % par rapport aux tarifs actuels. Naftal précise que cette initiative vise à stabiliser le marché, mettre fin à la spéculation et assurer une disponibilité régulière des produits.

La commercialisation se fera à travers les plus de 2 000 points de vente de Naftal. Cette mesure intervient après une période de pénurie qui avait entraîné une flambée des prix et poussé certains consommateurs vers des pneus de qualité médiocre. L’arrivée de ces produits Continental devrait donc soulager les automobilistes et rééquilibrer le marché national.