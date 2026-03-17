Sétif : plus de 15 000 pneus saisis dans une affaire de spéculation

Les services de la Gendarmerie nationale algérienne ont saisi plus de 15 000 pneus stockés illégalement dans un entrepôt à Ouled Saber, dans la wilaya de Sétif.

La marchandise, estimée à plus de 20 milliards de centimes, aurait été dissimulée pour créer une pénurie artificielle et faire augmenter les prix sur le marché.



Cette opération, menée après plusieurs mois d’enquête, s’inscrit dans la lutte des autorités en Algérie contre la spéculation et les pratiques commerciales illégales. Une enquête est en cours pour identifier l’ensemble des personnes impliquées.