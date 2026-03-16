Algérie : attention aux règles pour voyager avec un véhicule immatriculé à l’étranger

Le député de la diaspora Abdelouahab Yagoubi met en garde les voyageurs qui entrent en Algérie avec leurs voitures immatriculées à l’étranger.

En Algérie, les véhicules circulent sous le régime du titre de passage en douane (TPD), qui autorise une utilisation temporaire sans payer de droits ni taxes, à condition que le véhicule quitte le territoire dans un délai maximal de six mois par an.



Le député souligne que laisser la voiture en Algérie au-delà de cette durée constitue une infraction pouvant entraîner des complications juridiques. Il appelle toutefois les autorités à tenir compte de la pénurie de véhicules sur le marché national et à faciliter certaines procédures en cas de situations exceptionnelles.