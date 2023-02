Stellantis affiche un bénéfice record en 2022

Le géant groupe automobile Stellantis a réalisé un bénéfice record durant l’exercice 2022, avec 16,8 milliards d’euros dégagés, et ceci malgré une baisse globale des ventes de voitures du groupe.

Le groupe Stellantis né de l’alliance entre PSA et FCA, a récemment publié ses résultats financiers pour l’exercice 2022, et affiche un niveau de rentabilité jamais atteint et ceci malgré les crises traversées dans le secteur.

En effet, en 2022 le géant groupe automobile a réalisé un chiffre d’affaire de 179,6 milliards d’euros représentant une croissance de 18 %, et affiche une marge opérationnelle à 13 % et un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros soit une croissance de 16,8 %.

Il s’agit de résultats supérieurs aux attentes, et ceci malgré une baisse globale de ventes de voitures. En effet, Stellantis a écoulé un peu plus de 5,8 millions de voitures dans le monde en 2022, alors qu’il avait écoulé 6,5 millions de véhicules en 2021. A noter aussi une hausse de 41 % de ses ventes mondiales de voitures électrifiées soit 288 000 véhicules vendus.