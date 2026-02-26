Stellantis El Djazaïr renforce la formation aux métiers de l’automobile par un partenariat avec un CFPA

Stellantis El Djazaïr a conclu une convention de partenariat avec le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Staouéli, à Alger, dans le but de développer les compétences des jeunes et d’améliorer leur employabilité dans les métiers de l’automobile, a indiqué l’entreprise dans un communiqué publié mercredi.

Signée à l’occasion de l’ouverture de la session de février de la formation professionnelle, cette convention vise à rapprocher durablement les dispositifs de formation des besoins réels du secteur automobile. Elle prévoit notamment la mobilisation de l’expertise du département formation de Stellantis au profit des enseignants techniques et des responsables pédagogiques du centre, ainsi que l’enrichissement des contenus et des supports pédagogiques.

L’accord ouvre également la voie à l’accueil d’apprentis en stage au sein du réseau après-vente de Stellantis, permettant aux stagiaires de renforcer leurs compétences pratiques et de se familiariser avec les standards professionnels du secteur.

Par ailleurs, le partenariat inclut l’accompagnement du CFPA dans le développement de la spécialité « mécatronique », une discipline alliant mécanique et électronique, afin de faciliter l’accès à cette formation technique dans la zone ouest d’Alger.

Dans le cadre de la modernisation des outils pédagogiques et du renforcement de l’apprentissage pratique, Stellantis El Djazaïr a également procédé à la remise de quatre moteurs et de quatre boîtes de vitesses de dernière génération au centre de formation.

À travers cette initiative, Stellantis El Djazaïr confirme son engagement en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences locales, en contribuant à la préparation d’une nouvelle génération de techniciens qualifiés pour l’industrie automobile.