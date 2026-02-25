Automobile : un réseau de trafic de voitures volées démantelé entre le Maroc et l’Algérie

La Garde civile espagnole a mis fin à un réseau international de trafic de véhicules opérant entre le Maroc, l’Europe et l’Algérie, à la suite d’une opération menée au port d’Alicante.

Les enquêteurs ont découvert que des voitures volées étaient introduites en Europe, où leurs documents étaient falsifiés afin de les faire passer pour des véhicules d’origine européenne avant leur exportation vers l’Algérie. L’opération a permis la saisie de sept voitures et l’arrestation de six suspects, âgés de 32 à 45 ans, impliqués dans la falsification de documents.

Les véhicules récupérés seront ultérieurement restitués à leurs propriétaires légitimes.