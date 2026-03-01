BMW rappelle plus de 360 000 véhicules dans le monde pour risque d’incendie

Le constructeur automobile BMW procède au rappel de plus de 360 000 véhicules à l’échelle mondiale, dont environ 29 000 en Allemagne, en raison d’un risque potentiel d’incendie. En cause : une pose défectueuse du faisceau de câbles du tableau de bord, susceptible de provoquer un court-circuit lors du remplacement du filtre d’habitacle.

Cinq modèles haut de gamme sont concernés (Séries 5, 7, i5, i7 et M5), produits entre juin 2022 et décembre 2025. Aucun incident n’a été signalé à ce stade, mais les véhicules feront l’objet de contrôles et, si nécessaire, de corrections.

Il s’agit du deuxième rappel d’ampleur en moins d’un mois pour BMW, après une précédente opération liée à un risque de court-circuit sur d’autres modèles.