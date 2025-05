Oran accueille la 2ᵉ Convention Internationale de Fournisseurs de Stellantis pour accélérer le développement industriel

Stellantis a organisé, les 20 et 21 mai, la deuxième édition de sa Convention Internationale de Fournisseurs à Oran. Cet événement stratégique a rassemblé plus de 200 participants, représentant plus de 75 entreprises nationales et internationales du secteur automobile, afin de partager la vision industrielle du groupe en Algérie et de promouvoir le développement d’un écosystème local performant.

Présidée par Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis pour le Moyen-Orient et l’Afrique, la convention s’est déroulée en présence de Samir Chibani, Wali d’Oran, Alberto Cutillo, Ambassadeur d’Italie en Algérie, et Omar Rekkache, Directeur Général de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI).

« Cette deuxième édition confirme notre engagement à bâtir un écosystème automobile durable en Algérie. Nous sommes fiers de constater l’évolution de notre projet et d’inviter nos partenaires à y prendre part activement »,a souligné Samir Cherfan.

Un programme axé sur la coopération et le développement local

Cette convention s’inscrit dans la stratégie de « deep localisation » de Stellantis, visant à construire une filière automobile locale solide, capable de répondre aux standards internationaux. Les fournisseurs ont pu découvrir les perspectives industrielles du groupe ainsi que les dispositifs d’accompagnement mis en place par les autorités algériennes pour encourager l’investissement industriel.

Des ateliers thématiques, coanimés par les représentants de Stellantis et les autorités algériennes, ont permis d’approfondir plusieurs sujets clés :

Imports/Exports : nouveau système d’information douanière, régimes économiques et facilitations disponibles ; Implantation & Fiscalité : accès au foncier, incitations fiscales et coordination institutionnelle ; Ressources Humaines & Compétences : partenariat avec les centres de formation, développement des talents locaux ; Accompagnement des fournisseurs : soutien aux PME, transfert de savoir-faire, exigence qualité et partages de success stories.

Les participants ont également visité l’usine FIAT de Tafraoui, vitrine du projet industriel ambitieux porté par Stellantis en Algérie.



Vers un écosystème intégré et autonome

Dans une optique d’autonomie d’approvisionnement régional, Stellantis ambitionne d’atteindre plus de 90 % de production locale d’ici 2030 pour les véhicules destinés au marché régional. L’objectif : faire du site de Tafraoui un pôle de référence industrielle et positionner Stellantis comme l’acteur le plus localisé au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans ce cadre, le groupe a signé quatre nouvelles lettres d’intention de partenariat, portant à 12 le nombre total de sous-traitants mobilisés pour l’usine de Tafraoui :

MARTUR : sièges automobiles

: sièges automobiles PUREM : systèmes d’échappement

: systèmes d’échappement SIGIT-ACS : pièces plastiques

: pièces plastiques SILVERTON : haut-parleurs

Cette dynamique devrait permettre de couvrir plus de 30 % du contenu des véhicules produits localement à terme, et de structurer le premier écosystème automobile intégré en Algérie.



Une ambition régionale affirmée



Cette initiative s’inscrit dans l’ambition globale de Stellantis pour la région : devenir leader du marché au Moyen-Orient et en Afrique, avec un objectif de 1 million de véhicules vendus à l’horizon 2030.