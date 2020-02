Transport de marchandises: Opticharge lance sa plateforme logistique digitale

La startup algérienne Opticharge annonce officiellement le lancement de sa plateforme logistique digitale. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au sein de l’incubateur Sylabs Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Opticharge offre une plateforme digitale BtoB, destinée aux entreprises, qui met en relation les expéditeurs, comme les usines agroalimentaires, et les transporteurs de marchandises dans le but d’optimiser les coûts logistiques des deux parties. La mission de la startup est de résoudre la problématique du transport logistique en Algérie. Plusieurs études attestent que 40% des camions de transport roulent à vide au retour de livraison. Grâce à Opticharge, ces transporteurs peuvent acheminer des marchandises dans leur trajet du retour en recevant des commandes.

« Notre premier objectif est de réduire les coûts de la logistique qui impacte de manière significative le prix des produits algériens. Aujourd’hui, le coût logistique représente en moyenne 35% du prix final d’un produit or, la moyenne mondiale est de 15%. La norme est de 10%, certains pays développés sont à 5% et nos voisins sont à 20%. » dixit ses fondateurs, Ahmed Badaoui et Fardjallah Benaissa.

La solution que propose Opticharge est accessible via un site web et une application mobile. Ainsi, expéditeurs et transporteurs peuvent entrer en contact en quelques clics, réduire leur facture de transport et réaliser des gains de productivité. En s’inscrivant sur la plateforme, les expéditeurs ont accès à une vaste liste de propriétaires de flottes et de chauffeurs individuels pour envoyer leurs marchandises. Les propriétaires de flottes et les chauffeurs individuels quant à eux ont accès à toutes les offres de demandes de livraison dans leur région. 100% digitale, Opticharge permet à ses utilisateurs de suivre le déplacement de leurs marchandises et camions en temps réel.

Cette solution profite aux grands industriels algériens, comme aux petites entreprises, ainsi que les propriétaires de camions. La startup connaît ses premiers succès et compte déjà 220 entreprises partenaires pour une flotte globale de plus de 1800 camions. De grandes entreprises comme Bejaia Logisitique, Bac logistique et Numilog ont accepté de travailler avec Opticharge et utilisent la plateforme pour optimiser le chargement de leurs camions, d’un autre côté de sérieuses discussions de partenariat sont engagées avec de grandes entreprises telles que LAFARGE, Henkel, Palmary Food et IFRI.



“Nous sommes très fiers de cet accomplissement et avons pour ambition d’aller au delà des frontières nationales sur le long terme”, on déclarés messieurs Ahmed Badaoui et Fardjallah Benaissa, fondateurs de la startup, lors de la conférence de presse tenue à Sylabs.

En plus de procurer une réduction des coûts de transport, Opticharge a un impact direct sur le trafic routier, en réduisant le nombre de camions sur la route, ce qui implique la baisse de la consommation de carburant par le transport de marchandise en Algérie.