Vignette automobile 2026 : Algérie Poste lance la distribution nationale

Dans un communiqué, Algérie Poste a annoncé la disponibilité des vignettes automobiles pour l’année 2026 au format papier. Cette mesure concerne les propriétaires de voitures particulières, de véhicules utilitaires ainsi que les bus de transport de passagers.

L’entreprise précise que ces vignettes sont accessibles dans l’ensemble des bureaux de poste à travers le pays. Les automobilistes ont jusqu’au 31 mai pour s’en acquitter, une période élargie mise en place afin de faciliter l’achat et d’éviter l’encombrement des services.

Cette initiative vise à améliorer la qualité de service et à garantir une meilleure fluidité dans la distribution des vignettes à l’échelle nationale.