Stellantis accélère en Algérie : extension de l’usine Fiat de Tafraoui pour atteindre 135 000 véhicules par an

Stellantis annonce l’extension de son usine FIAT située à Tafraoui, avec pour objectif d’atteindre une capacité de production annuelle de 135 000 véhicules d’ici 2028. Ce projet ambitieux vise à positionner ce site parmi les principaux pôles industriels du groupe en Afrique et au Moyen-Orient.

L’extension prévoit notamment le renforcement des lignes de ferrage et d’assemblage, ainsi que la création d’une nouvelle unité de peinture. Ces investissements permettront d’accompagner la montée en puissance de l’usine et de répondre à la demande croissante du marché algérien.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Stellantis visant à faire de l’Algérie un hub régional majeur de l’industrie automobile.



« L’évolution constante de l’usine de Tafraoui reflète notre ambition de bâtir une industrie automobile moderne et compétitive en Algérie. En deux ans seulement, le projet a franchi d’importantes étapes, du lancement de l’assemblage jusqu’à la mise en service des ateliers de peinture et ferrage. Cette extension nous permet d’avancer vers notre objectif : faire de l’Algérie une base industrielle forte et accélérer la croissance de l’écosystème automobile local », déclare Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique.

Depuis son lancement en décembre 2023, l’usine de Tafraoui a enregistré une progression rapide, passant de 17 000 véhicules produits en 2024 à 53 000 en 2025. Les ateliers de ferrage et de peinture, opérationnels depuis septembre 2025, soutiennent notamment le lancement prochain en CKD de la Grande Panda.

Le groupe prévoit de porter la production à 90 000 véhicules dès 2026, avant d’atteindre 135 000 unités par an en 2028 grâce à cette expansion.

Au-delà de l’augmentation des capacités, ce projet devrait générer plus de 1 000 emplois directs et indirects, tout en renforçant l’intégration locale et en offrant de nouvelles opportunités aux fournisseurs et partenaires industriels algériens.