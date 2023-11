Voiture de l’année 2024 : Découvrez les sept finalistes

La phase finale pour l’élection de la Voiture de l’Année a pris forme avec la révélation de la liste des sept finalistes, dont un modèle d’une marque chinoise, une première pour ce concours prestigieux.

Les finalistes pour l’élection de la Voiture européenne de l’année 2024 (Car Of The Year) ont été officiellement dévoilés. Sur les 28 nouveaux modèles en lice, comprenant divers types tels que les véhicules thermiques, électriques, hybrides, SUV et berline…un total de sept véhicules a été sélectionné parmi les choix des 59 journalistes provenant de 22 pays.



Voici la liste des finalistes



* BYD Seal

* Kia EV9

* BMW 5-series

* Toyota C-HR

* Peugeot E-3008

* Volvo EX30

* Renault Scenic



La révélation de la Voiture de l’Année aura lieu le 26 février 2024, marquant les 100 ans du salon de l’automobile de Genève, où le modèle élu sera couronné.