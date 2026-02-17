Volvo Group envisage l’expansion de ses activités industrielles en Algérie

Le constructeur suédois Volvo Group renforce ses échanges avec les autorités algériennes en vue d’élargir ses activités industrielles dans le pays. Cette dynamique s’est concrétisée par la visite officielle, le 13 février 2026 à Alger, de Jens Holtinger, vice-président exécutif du groupe, reçu par le ministre de l’Industrie Yahia Bachir, en présence de l’ambassadrice de Suède, Anna Block Mazoyer.

Les discussions ont porté sur le développement de la production locale de camions, l’augmentation des capacités industrielles et l’élargissement des services, notamment la distribution de pièces de rechange, la maintenance et l’accompagnement technique. Volvo Group a également réaffirmé sa volonté de soutenir l’industrie algérienne en intégrant davantage d’acteurs locaux dans sa chaîne d’approvisionnement.

La présence de Volvo en Algérie repose principalement sur son usine de montage de Meftah, dans la wilaya de Blida, où sont assemblés des camions sous la marque Renault Trucks El-Djazaïr. Le groupe ambitionne de transformer ce site en un véritable centre d’excellence régional, en misant sur l’innovation, la durabilité et l’intégration des PME algériennes, contribuant ainsi au renforcement de l’industrie automobile nationale.