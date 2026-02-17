Ramadhan à Alger : l’ETUSA prolonge ses services de bus jusqu’à 1h du matin

À l’occasion du mois de Ramadhan, ETUSA a mis en place un programme spécial afin d’assurer la continuité du transport collectif par bus dans la capitale jusqu’à 1h du matin, selon un communiqué publié par l’entreprise.

Dans le cadre de ce dispositif, le service sera assuré tous les jours de la semaine, y compris les week-ends. En journée, 186 lignes seront opérationnelles avec une fréquence comprise entre 20 et 40 minutes. Après l’iftar, 70 lignes nocturnes seront mises en circulation, avec des passages toutes les 20 à 30 minutes.

Durant le mois sacré, les horaires de travail s’étendront de 5h50 à 17h45 pour les zones urbaines, et de 5h50 à 17h30 pour les zones suburbaines. Le service nocturne débutera quant à lui à 19h40, avec un dernier départ programmé à 1h du matin.

Par ailleurs, l’ETUSA prévoit des navettes spéciales à destination de la Djamaâ El Djazaïr, afin de faciliter le transport des fidèles pour les prières de Tarawih et la prière du vendredi. Le tarif a été fixé à 50 DA aller-retour pour le transport urbain et à 100 DA pour le transport suburbain.

Les départs vers Djamaâ El Djazaïr seront assurés depuis dix stations : Place du 1er Mai, Place Audin, Place des Martyrs, Kouba, Les Fusillés, Baraki, Les Eucalyptus, Sidi Abdallah, Khmiss El Khechna (via Hammadi) et Ouled Moussa (via Reghaia et Rouiba).

Enfin, l’ETUSA appelle les citoyens à respecter strictement les règles de sécurité routière afin de garantir des déplacements sûrs et fluides tout au long du mois de Ramadhan.