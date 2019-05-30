MOTRIO, la marque du Groupe Renault spécialisée dans les pièces de rechange multimarques, participe pour la première fois à la 57ᵉ édition de la Foire Internationale d'Alger (FIA), organisée du 22 au 27 juin 2026 au Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes à Alger. Cette première présence à l'un des plus importants rendez-vous économiques du pays illustre la volonté de la marque de renforcer son implantation en Algérie et de soutenir le développement de l'industrie locale.