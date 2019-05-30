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Tirsam lance le nouveau bus « CO-STAR » équipé de technologies avancées et disponible en livraison immédiate
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Formation automobile : Arhab et Fiat Algérie renforcent leur partenariat stratégique
La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a reçu au siège du ministère le directeur général de Fiat Algérie, Raoui Beji, dans le cadre d’une réunion consacrée au renforcement de la coopération entre les deux secteurs, notamment dans le domaine de la formation aux métiers de l’industrie automobile.
MOTRIO renforce son ancrage industriel en Algérie à l’occasion de la...
MOTRIO, la marque du Groupe Renault spécialisée dans les pièces de rechange multimarques, participe pour la première fois à la 57ᵉ édition de la Foire Internationale d'Alger (FIA), organisée du 22 au 27 juin 2026 au Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes à Alger. Cette première présence à l'un des plus importants rendez-vous économiques du pays illustre la volonté de la marque de renforcer son implantation en Algérie et de soutenir le développement de l'industrie locale.
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Tirsam lance le nouveau bus « CO-STAR » équipé de technologies avancées et disponible...
Le groupe Tirsam propose son nouveau bus « CO-STAR » d’une capacité de 30 places, équipé d’un ensemble de technologies modernes destinées à améliorer le confort et la sécurité des passagers et des conducteurs, avec une disponibilité en livraison immédiate.
Fiat Grizzly : le nouveau SUV de Fiat prêt à concurrencer le Dacia Duster
Fiat Grizzly a été officiellement dévoilé par Stellantis lors de sa conférence stratégique.
Opel dévoile la Corsa GSE 2026, sa sportive électrique de 281 ch
Opel a présenté la nouvelle Opel Corsa GSE, une version sportive 100 % électrique au design plus agressif et aux performances inédites.
Tirsam lance ses camions 8 tonnes à 5 800 000 DA TTC avec livraison...
Tirsam a annoncé la commercialisation de ses nouveaux camions d’une capacité de 8 tonnes (PTAC), destinés à répondre aux besoins des professionnels. Proposés au prix de 5 800 000 TTC, ces véhicules sont disponibles avec livraison immédiate.