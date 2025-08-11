Volkswagen : le projet avorté d’une sportive électrique

En 2017, Volkswagen avait envisagé de lancer une sportive électrique compacte basée sur la plateforme MEB à propulsion arrière. I

Inspirée de la VW SP2 des années 70, cette interprétation moderne, signée par le designer Tibor Juhasz, rappelait une sorte d’Audi TT accessible et aurait pu développer environ 300 ch, comme l’actuelle ID.3 GTX.

Le projet, destiné à apporter plus de style à la gamme électrique ID, figurait parmi d’autres idées comme une nouvelle Coccinelle ou un buggy électrique. Mais face à un marché des voitures électriques encore fragile, Volkswagen a choisi de mettre ces concepts en attente, laissant cette “SP2 moderne” au stade de croquis.