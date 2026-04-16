Affaire Tahkout : un vaste scandale de détournement et de blanchiment à l’international

Le tribunal économique de Sidi M’hamed examinera fin avril une affaire majeure impliquant l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, portant sur le détournement de plusieurs milliards de dinars par des investisseurs privés.

L’enquête révèle que ces fonds ont été illégalement transférés à l’étranger, notamment vers la Suisse et l’Espagne, puis blanchis à travers l’achat de biens immobiliers de luxe. Plusieurs suspects sont poursuivis pour blanchiment d’argent, abus d’influence et dissimulation de revenus issus de la corruption.

Ce dossier met en lumière un réseau complexe de fraude financière à dimension internationale et pourrait avoir d’importantes répercussions judiciaires et réglementaires en Algérie.