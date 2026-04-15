Renault réduit ses effectifs d’ingénierie pour accélérer sa transformation

Le constructeur Renault prévoit de supprimer entre 1 600 et 2 400 postes d’ingénierie dans le monde, soit 15 à 20 % de ses effectifs, dans le cadre de son plan stratégique « futuREady ». Cette réorganisation vise à réduire les coûts, accélérer le développement des véhicules et améliorer la rentabilité.

Face à la concurrence croissante des constructeurs chinois, le groupe cherche à gagner en rapidité et en compétitivité, avec des objectifs ambitieux : réduire de 30 % le temps de développement, baisser les coûts de production de 20 % et lancer 36 nouveaux modèles d’ici 2030.

Un plan spécifique pour la France sera présenté prochainement, privilégiant les départs volontaires. Renault assure toutefois maintenir ses activités stratégiques dans le pays, notamment dans l’électrique, les batteries et les logiciels.