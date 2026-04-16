Stellantis Poissy : fin de la production automobile et reconversion industrielle d’ici 2028

Le groupe Stellantis a annoncé que son usine de Poissy cessera d’assembler des voitures à partir de fin 2028. Le site sera toutefois maintenu et reconverti vers de nouvelles activités industrielles, telles que la production et le recyclage de pièces, la transformation de véhicules et l’impression 3D.

Cette transformation, soutenue par un investissement de 100 millions d’euros, vise à adapter l’usine aux évolutions du secteur automobile. Environ 1 000 postes seront maintenus d’ici 2030, avec une réduction progressive des effectifs via des départs volontaires ou naturels.

Si la direction met en avant un projet garantissant l’avenir du site, certains syndicats dénoncent une perte massive d’emplois et appellent à la mobilisation.