OST à la Bourse d’Alger : Alliance Assurances élargit son capital et accélère sa stratégie

Alliance Assurances a officiellement lancé une Opération Sur Titre (OST) à la Bourse d’Alger, en partenariat avec la BDL et Société Générale Algérie, suite à l’augmentation de son capital social annoncée en juin 2025.

Cette opération, qui porte le capital à plus de 5,2 milliards de dinars, prévoit l’attribution gratuite de 4,6 millions de nouvelles actions à raison d’une action pour deux détenues, générant des droits résiduels (rompus) que les actionnaires doivent vendre ou compléter auprès des intermédiaires habilités durant une période de deux mois. Le titre a été ajusté de 450 DA à 300 DA conformément au règlement en vigueur. Cette initiative traduit la solidité financière de la compagnie et s’inscrit dans sa stratégie de croissance visant un capital de 12 milliards de dinars d’ici 2029.



Parallèlement, Alliance Assurances poursuit sa transformation digitale, multiplie les innovations avec de nouvelles applications mobiles et finalise la construction de son futur siège moderne à Bab Ezzouar, prévu pour 2026-2027. La compagnie réaffirme enfin son engagement envers la modernisation du secteur des assurances et exprime sa gratitude à ses partenaires et actionnaires pour leur soutien continu.