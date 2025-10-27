Air France renforce sa liaison Algérie–France avec de nouveaux services et destinations

À l’occasion de la saison hivernale 2025-2026, Air France dévoile plusieurs nouveautés destinées à offrir à ses clients algériens une expérience de voyage plus confortable, connectée et flexible.

Grâce à des horaires optimisés, au déploiement du Wi-Fi gratuit à bord et à l’ouverture de nouvelles destinations internationales, la compagnie réaffirme sa volonté d’accompagner au mieux les voyageurs entre l’Algérie, la France et le reste du monde.

Plus de vols entre la France et l’Algérie

Pour répondre à la forte demande et faciliter les déplacements, Air France renforce son programme de vols entre la France et l’Algérie.

Dès la saison hivernale 2025-2026, la compagnie proposera :

25 vols par semaine au départ d’Alger , répartis comme suit : 4 vols par jour les lundis, mercredis, vendredis et dimanches 3 vols par jour les mardis, jeudis et samedis

, répartis comme suit : 4 vols par semaine au départ d’Oran vers Paris, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, garantissant ainsi une liaison régulière et confortable entre les deux villes.

Cette nouvelle organisation permet une meilleure répartition des vols sur la semaine, offrant davantage de flexibilité aux passagers réguliers comme aux voyageurs occasionnels.

Un Wi-Fi gratuit et haut débit à bord

Depuis l’automne 2024, Air France est devenue la première grande compagnie européenne à proposer un accès Internet gratuit, stable et ultra-rapide dans toutes ses cabines de voyage.

D’ici la fin de l’année 2025, 30 % de la flotte sera équipée de cette technologie, avec un objectif de couverture totale d’ici fin 2026.

Une innovation qui permettra aux passagers de rester connectés, travailler ou se divertir tout au long de leur vol, sans frais supplémentaires.