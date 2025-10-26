Les importations de pièces auto atteignent 1,6 milliard de dollars en 2025

Le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, a révélé que l’Algérie a importé pour 1,611 milliard de dollars de pièces automobiles en 2025, un montant en hausse par rapport aux années précédentes.

Au total, 2 369 entreprises ont obtenu des autorisations d’importation, traduisant une demande croissante et la volonté de l’État d’assurer l’approvisionnement du marché dans un contexte de relance industrielle. Le secteur des pièces pour motos a également progressé, avec 96 entreprises impliquées pour 17,7 millions de dollars d’importations.

L’évolution sur quatre ans montre une progression constante :

2022 : 657 millions USD (872 entreprises)

2023 : 1,587 milliard USD (1 304 entreprises)

2024 : 1,2 milliard USD (1 357 entreprises)

2025 : 1,611 milliard USD (2 369 entreprises)

Parallèlement, le gouvernement a renforcé les contrôles sur les opérations commerciales, en collaboration avec les Douanes et l’Abef, pour garantir la transparence et sanctionner les opérateurs ne respectant pas les règles de domiciliation bancaire.

Pour Kamel Rezig, la priorité reste de stabiliser le marché, éviter les pénuries et préserver la transparence, tout en soutenant la continuité de l’activité économique nationale.