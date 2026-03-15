Transport : Deux accidents de bus en Algérie font 5 morts et 46 blessés

Deux graves accidents de bus ont marqué la matinée du 15 mars en Algérie, causant la mort de cinq personnes et faisant 46 blessés.

Le premier drame s’est produit sur la RN46 près de M’sila, lorsqu’un autocar reliant El Oued à Tlemcen est entré en collision avec un poids lourd, provoquant cinq décès et 38 blessés.



Quelques heures plus tard, un second accident a eu lieu dans la wilaya de Skikda, où un bus est entré en collision avec un tracteur, faisant huit blessés dont un dans un état grave. Les victimes ont été prises en charge par la Protection civile et transportées vers les hôpitaux locaux.