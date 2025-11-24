Algérie : fin des importations groupées de voitures de moins de trois ans

L’Algérie a décidé d’interdire les importations groupées de véhicules de moins de trois ans par les particuliers. Dorénavant, seules les importations individuelles par des résidents sont autorisées, et la revente en dehors des points de vente agréés est interdite.

Cette mesure, annoncée par le ministère du Commerce, vise à encadrer le marché et à limiter les pratiques illégales. Elle constitue un coup dur pour la filière chinoise, qui s’était fortement développée grâce aux achats groupés organisés par des concessionnaires non agréés.

La décision pourrait également influencer le marché noir des devises, utilisé jusqu’ici par les particuliers pour financer l’achat de véhicules importés, contribuant à la hausse de l’euro et du dollar en Algérie.