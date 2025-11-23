Camions légers Tirsam : début des démarches pour les acheteurs, livraisons en 2025

Le groupe Tirsam a annoncé le début des convocations pour les personnes inscrites afin d’acheter ses nouveaux camions légers. Les futurs acquéreurs sont contactés suivant l’ordre d’enregistrement, marquant le lancement officiel du processus de vente.

Les livraisons des véhicules commenceront le 1ᵉʳ décembre 2025. Tirsam avait ouvert les inscriptions en ligne, attirant un grand nombre de professionnels intéressés par ces utilitaires.

Deux versions sont proposées : cabine simple ou double, toutes deux équipées d’un moteur essence 1.5 L, d’un réservoir de 55 litres, d’une plateforme arrière de 3 mètres et d’une capacité de charge de 1 200 kg.

Les prix sont fixés à 1.850.000 DA (cabine simple) et 2.250.000 DA (cabine double).

Les inscriptions et démarches restent centralisées sur le site officiel de Tirsam. Cette annonce apporte une bouffée d’oxygène au marché algérien des utilitaires, marqué par une forte demande et une disponibilité limitée.