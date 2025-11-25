L’Algérie passe commande de 500 000 pneus auprès de l’Italien Pirelli

Naftal a signé un contrat avec Prometeon pour importer 500 000 pneus Pirelli destinés aux véhicules poids lourds en Algérie.

Cette commande fait suite à un premier accord conclu une semaine plus tôt avec Continental pour l’acquisition d’un million de pneus pour voitures.



Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie visant à stabiliser le marché, réduire les prix, lutter contre la spéculation et assurer un approvisionnement régulier.



Naftal affirme que cette démarche contribuera à soutenir les transporteurs et à améliorer la performance de la flotte nationale.