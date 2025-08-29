SNTF : Nouveaux horaires pour les trains de la banlieue d’Alger dès le 31 août

La SNTF appliquera un nouveau programme de circulation pour les trains de la banlieue d’Alger à partir du 31 août 2025, à l’occasion de la rentrée sociale.

Cette réorganisation vise à fluidifier le trafic et à améliorer la régularité des dessertes face à l’affluence attendue dans la capitale. Les liaisons régionales et longues distances ne seront pas affectées.

Acteur clé de la mobilité urbaine, la SNTF entend ainsi mieux répondre aux besoins quotidiens des voyageurs et renforcer la fiabilité du transport ferroviaire.

Pour voir le programme complet des voyages ( ICI ).