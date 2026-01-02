Algérie : les carburants augmentent à nouveau dès le 1er janvier 2026

À compter du 1er janvier 2026, les prix des carburants ont été revus à la hausse en Algérie, sur décision de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Les nouveaux tarifs s’établissent à 47 dinars le litre pour l’essence, 31 dinars pour le gasoil et 12 dinars pour le GPL-c, contre respectivement 45,62 dinars, 29,01 dinars et 9,2 dinars auparavant.



Cette hausse, peu communiquée officiellement par les autorités ou par Naftal, a suscité des réactions, notamment de l’Association de protection des consommateurs (Apoce), qui s’inquiète d’éventuelles répercussions sur les prix des autres produits. Malgré tout, les carburants en Algérie demeurent parmi les moins chers au monde.