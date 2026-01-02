Vente de camions : le constructeur Tirsam au centre d’une polémique en Algérie

Le constructeur automobile Tirsam, spécialisé dans les camions et engins industriels, s’est retrouvé au cœur d’une controverse après l’introduction d’une clause imposant aux acheteurs un engagement écrit interdisant la revente ou le transfert des véhicules à des tiers.

Jugée excessive et ambiguë, cette disposition a suscité de vives réactions, notamment de l’Association de protection des consommateurs (Apoce), qui y voit une atteinte aux libertés individuelles et au droit de propriété.



Face à la polémique, Tirsam a clarifié sa position, affirmant que cette clause ne constitue pas une interdiction à vie et vise uniquement à lutter contre la spéculation, sans restreindre les transactions légales.



L’Apoce appelle néanmoins à une reformulation claire de cette mesure afin d’éviter toute confusion, dans un contexte de forte tension sur le marché des véhicules industriels.