Avis aux automobilistes : Pluies orageuses à partir de samedi sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de fortes rafales de vent, affecteront, à partir de samedi, plusieurs wilayas du pays, indique, vendredi un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance « Orange », le BMS concerne les wilayas de Tipaza, Ain Defla, Médéa, Blida, Alger et Boumerdes, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm, de samedi à 18h00 à dimanche à 12h00.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Batna, Nord de Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Nord de Tébessa, et ce à partir de samedi à 20h00 jusqu’à dimanche à 18h00.

Les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm, atteignant ou dépassant, localement, les 50 mm, notamment sur les wilayas côtières, selon la même source.