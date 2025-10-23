Algérie : vers une réforme stricte du code de la route pour enrayer l’insécurité routière

L’Algérie prépare une réforme majeure du code de la route afin de lutter contre la recrudescence des accidents mortels.

Le gouvernement, sous la présidence de M. Sifi Ghrieb, a examiné un avant-projet de loi visant à renforcer la sécurité routière et à durcir les sanctions pour les infractions les plus graves, comme l’excès de vitesse ou la conduite sous influence.

La réforme, conforme aux directives du président de la République, mise sur deux axes : la sensibilisation et la fermeté des sanctions. Elle introduit également une responsabilité accrue pour les entreprises de transport, qui pourront perdre leur licence en cas de manquements aux règles de sécurité.

Présentée comme la plus importante révision depuis plus de dix ans, cette réforme entend instaurer une culture de responsabilité partagée et mettre fin au « terrorisme routier », selon les termes de l’expert Dr Mohamed Kouache.