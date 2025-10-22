Tests 2025 des sièges auto : trois modèles jugés dangereux, le TCS alerte les parents

Le dernier test de sécurité réalisé par l’automobile-club suisse TCS sur 17 sièges auto pour enfants révèle des résultats contrastés. Si la majorité des modèles s’en sort honorablement — avec 5 sièges « très recommandés » et 9 « recommandés » — trois modèles sont jugés dangereux et donc à éviter absolument.

Le Britax Römer Kidfix Pro arrive en tête avec un score de 74 %, suivi par l’Axkid Up, également performant. En revanche, le Maxi-Cosi Nomad Plus présente des faiblesses de sécurité et une forte présence de substances nocives (PFAS). Plus inquiétant encore, le Reecle 360 (et ses versions ZA10 i-Size et 946i i-Size) s’est partiellement décroché lors d’un crash-test, tandis que le Chipolino Olympus i-Size s’est totalement détaché de son support, projetant le mannequin à travers le véhicule.

Le TCS recommande donc d’éviter ces modèles jugés dangereux et rappelle l’importance de vérifier la conformité et la fiabilité des sièges avant tout achat.