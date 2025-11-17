Algest 2025 : la sous-traitance automobile au cœur des priorités

Le 10ᵉ Salon de la sous-traitance industrielle (Algest) a ouvert ses portes à la Safex à Alger, avec près de 130 exposants, dont plusieurs délégations étrangères. L’événement, placé sous le patronage du ministère de l’Industrie, met particulièrement l’accent sur la filière automobile, ainsi que sur les secteurs du dessalement, de l’énergie, des infrastructures ferroviaires et des mines.

Le président de la Bourse algérienne de sous-traitance, Kamel Aksous, a souligné que l’industrie automobile nationale doit accélérer sa structuration pour répondre aux attentes du marché. Selon lui, les sous-traitants locaux sont prêts à investir, mais nécessitent une visibilité sur les volumes de production, estimant qu’un seuil annuel de 300 000 à 400 000 véhicules est indispensable pour garantir la rentabilité du secteur.

Aksous insiste sur l’importance du partenariat entre constructeurs automobiles, équipementiers internationaux et entreprises algériennes afin de produire localement des pièces conformes aux normes mondiales, avec la possibilité d’en exporter une partie.

Le salon facilite ces perspectives grâce à une plateforme numérique dédiée aux rendez-vous professionnels, avec plus de 100 rencontres B2B prévues. L’objectif final est d’accroître le taux d’intégration industrielle du pays, actuellement à 5 %, pour atteindre 12 % dans les prochaines années.