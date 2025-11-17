Fraude téléphonique : Fiat El Djazair met en garde ses acheteurs

Fiat El Djazair met en garde ses clients contre une arnaque téléphonique menée par des fraudeurs se faisant passer pour des représentants officiels. Ces individus contactent des acheteurs potentiels et leur demandent leur RIB en échange d’une prétendue livraison accélérée de véhicule.

L’entreprise rappelle que ces appels ne proviennent pas de son réseau officiel et qu’elle ne demande jamais d’informations bancaires par téléphone, email ou SMS. Toutes les démarches doivent se faire exclusivement auprès d’agents agréés.



Fiat El Djazair invite les clients à rester vigilants, à vérifier toute communication suspecte et à signaler immédiatement toute tentative de fraude. En cas de doute, ils sont encouragés à contacter directement le service client ou consulter la liste officielle des agents sur le site de la marque.