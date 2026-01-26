Industrie automobile : JAC renforce l’intégration locale et positionne Aïn Temouchent comme plateforme industrielle et d’exportation

L’usine de JAC à Aïn Temouchent est désormais entrée en activité. Le directeur général d’Emin Auto, Nihat Yavuz Sahsuvaroglu, a indiqué que le site ambitionne une production de 8.000 véhicules par mois, soit près de 100.000 unités par an, grâce à l’organisation de trois équipes de travail. Les premiers modèles devraient être commercialisés dès le mois d’avril.

Soucieuse de répondre aux attentes du marché algérien, la direction d’Emin Auto a également assuré que la prise en charge du service après-vente sera pleinement opérationnelle, avec une disponibilité garantie des pièces de rechange dès la mise en circulation des véhicules.

Parallèlement, JAC prévoit de renforcer l’emploi local, avec un effectif appelé à passer de 1.600 à 3.500 salariés, tout en investissant dans la recherche et le développement à travers la création d’un laboratoire dédié à l’innovation. Le constructeur a en outre obtenu l’autorisation d’exporter ses véhicules vers les marchés africains, faisant de l’Algérie une plateforme stratégique régionale.

L’ensemble de ces projets devrait contribuer à réduire la dépendance aux importations, stimuler l’innovation industrielle, créer des emplois durables et accompagner la diversification de l’économie algérienne au-delà des hydrocarbures.