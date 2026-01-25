Usine Suzuki de Saïda : la reprise se confirme sous l’égide du groupe Madar

La relance de l’ancienne usine Suzuki de Saïda franchit une nouvelle étape avec une mission d’information menée par des députés de l’APN, venus évaluer l’état du site et les perspectives de reprise.

Nationalisé après les affaires de corruption impliquant son ancien propriétaire, le complexe a été transféré au groupe public Madar, chargé de préparer sa remise en exploitation.



Selon les informations présentées, des démarches sont en cours avec un partenaire international pour relancer l’activité, tandis que les équipements existants nécessitent des opérations de maintenance et de mise en conformité.



Cette relance s’inscrit dans la stratégie nationale de redynamisation de l’industrie automobile, marquée par l’arrivée annoncée de plusieurs constructeurs étrangers sur le marché algérien.