Vents violents jusqu’à 120 km/h : vigilance maximale sur les routes et appel à la prudence pour les automobilistes

Un épisode météorologique exceptionnel touche actuellement l’Algérie, marqué par des vents violents pouvant dépasser les 120 km/h, accompagnés d’orages et de fortes pluies. Selon l’Office national de météorologie, 51 wilayas sont placées en vigilance rouge et orange, aussi bien sur le littoral que dans les régions de l’intérieur.

Face à ces conditions extrêmes, les autorités appellent les automobilistes à une extrême prudence, en raison des risques élevés de chutes d’arbres, de débris sur la chaussée, de réduction de visibilité et de perte de contrôle des véhicules, notamment sur les axes routiers exposés et les zones montagneuses. Il est fortement recommandé de limiter les déplacements, de réduire la vitesse et d’éviter les trajets non essentiels.

Par mesure de sécurité, le ministère de l’Éducation nationale a décidé la fermeture des établissements scolaires des trois paliers aujourd’hui et demain dans les wilayas concernées, afin de protéger les élèves et le personnel éducatif.

La Protection civile appelle également à une vigilance maximale. Elle recommande de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent, de s’éloigner des zones à risque et de respecter strictement les consignes de prévention. La mer sera très agitée, avec des vagues pouvant atteindre 7 mètres, rendant toute activité maritime dangereuse.

Les autorités invitent enfin les usagers de la route, les riverains du littoral et les professionnels du bâtiment à redoubler de prudence jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.