Fiat Algérie renforce l’intégration locale avec de nouveaux composants fabriqués sur place

Stellantis Al Djazair poursuit le développement de l’intégration locale des véhicules Fiat assemblés en Algérie en signant de nouveaux partenariats avec des sous-traitants nationaux.

Après les plaquettes de freins et les solutions de géolocalisation, le groupe a conclu début 2026 un accord avec l’entreprise algérienne Nordine Automotiv pour la fabrication locale de liquides lave-glaces commercialisés sous la marque Eurorepar.



Ce partenariat vise à approvisionner le réseau après-vente de Stellantis et les garages Eurorepar Car Service avec des produits conformes aux standards de qualité du groupe.



Fondée en 2015, Nordine Automotiv affiche un taux d’intégration industrielle de 62 %, illustrant la volonté de Stellantis de renforcer la production locale et le tissu industriel automobile en Algérie.