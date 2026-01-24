Automobile : la fin des véhicules diesel à l’importation met la diaspora en difficulté

La Loi de finances 2026 exclut désormais les véhicules diesel, neufs ou d’occasion, des opérations d’importation dans le cadre du changement de résidence (CCR) des Algériens de l’étranger.

Cette nouvelle mesure, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, autorise uniquement l’importation de véhicules essence, hybrides ou électriques, y compris d’occasion de moins de cinq ans.



Avec cette nouvelle disposition, de nombreux membres de la diaspora ayant acquis des voitures diesel avant l’adoption de la loi se retrouvent dans une situation délicate, avec des véhicules bloqués dans les ports ou en cours d’acheminement.



Face à cette situation jugée injuste, le député Abdelouahab Yagoubi a saisi la Direction générale des douanes afin de demander une dérogation temporaire jusqu’au 30 juin 2026, invoquant le principe de sécurité juridique et le refus de l’application rétroactive des textes.



Cette affaire met en lumière les difficultés rencontrées par des citoyens ayant agi de bonne foi, conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur démarche.