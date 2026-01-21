Fiat envisage de brider ses citadines pour réduire les coûts et renforcer la sécurité

Le PDG de Fiat, Olivier François, souhaite limiter la vitesse maximale des futures citadines comme la Panda et la 500 à 118 km/h. Cette décision viserait à améliorer la sécurité routière, mais aussi à éviter l’installation de systèmes d’assistance à la conduite coûteux, devenus obligatoires, et qui auraient entraîné une hausse d’environ 60 % du prix des petites voitures en cinq ans.

Si cette limitation faciliterait la conception et réduirait les coûts, certains s’inquiètent d’un manque de reprise lors des dépassements, notamment sur autoroute. Le débat est partagé : certains y voient un moyen de conduire plus sereinement et moins polluer, tandis que d’autres estiment qu’une voiture trop limitée pourrait devenir dangereuse dans certaines situations.

L’idée n’est pas isolée : Volvo, Renault et d’autres constructeurs ont déjà imposé des limites de vitesse à leurs modèles, montrant une tendance croissante à freiner la puissance pour mieux contrôler les coûts et renforcer la sécurité.