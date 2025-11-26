Automobile : l’Algérie et le Brésil renforcent leur partenariat stratégique

L’Algérie et le Brésil ont tenu à Brasilia la sixième session de consultations politiques, avec un intérêt particulier pour le secteur automobile. Les deux pays souhaitent renforcer leurs échanges commerciaux et développer des partenariats industriels, le Brésil étant l’un des acteurs majeurs de l’industrie automobile en Amérique du Sud.

Lors des discussions, l’automobile a été identifiée comme l’un des axes prioritaires de coopération, aux côtés de l’aéronautique et de l’agroalimentaire. L’Algérie voit dans le Brésil un fournisseur stratégique et un potentiel partenaire industriel capable de soutenir sa politique de relance du montage automobile et de diversification de son marché. De son côté, le Brésil considère l’Algérie comme une plateforme stratégique pour accéder au marché nord-africain et méditerranéen.

Cette rencontre ouvre ainsi la voie à de futures négociations commerciales et industrielles, susceptibles d’accélérer l’approvisionnement en véhicules et composants automobile et d’encourager des investissements directs dans la filière en Algérie.