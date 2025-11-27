Avis aux automobilistes : Plusieurs routes coupées en raison de l’accumulation de la neige dans les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou

Les intempéries enregistrées dans plusieurs régions du pays, au cours des dernières 24 heures, ont entraîné la fermeture de plusieurs routes dans les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, en raison de l’accumulation de la neige, selon un bilan rendu public mercredi, par les services de la Gendarmerie nationale.

Il s’agit de la RN15 reliant Bouira à Tizi Ouzou au lieu-dit Col de Tirourda (commune d’Aghbalou), de la RN30 au niveau de Tizi N’Kouilal (commune de Saharidj) et de la RN33 reliant les deux wilayas, au niveau de Tikjda, précise la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale appellent à faire preuve de vigilance et de prudence et à éviter toute tentative d’accès aux zones montagneuses, notamment en cette période marquée par des perturbations météorologiques dans plusieurs régions du pays.