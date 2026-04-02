Automobile : L’Algérie s’ouvre à l’export avec des pièces Fiat vers le Cameroun

Stellantis Algérie s’apprête à exporter, pour la première fois, des pièces de rechange Fiat fabriquées localement vers le Cameroun. Cette annonce a été faite en marge du salon Equip Auto Algeria.

Ces pièces, produites en Algérie et homologuées par le constructeur, seront expédiées dans les prochaines semaines, marquant une étape importante dans le développement des exportations industrielles du pays.

Depuis le lancement de son usine à Tafraoui (Oran) fin 2023, Stellantis a renforcé son réseau de fournisseurs locaux, consolidant ainsi les bases d’une industrie automobile capable non seulement de répondre au marché national, mais aussi de s’ouvrir à l’international.