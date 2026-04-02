Motrio Algérie renforce le “Made in Algeria” avec de nouveaux partenariats industriels

Motrio, filiale du groupe Renault, poursuit son développement en Algérie en élargissant son réseau de sous-traitants, notamment avec l’italien LPR pour la fabrication de disques de frein.

L’entreprise a dépassé le million de pièces produites localement et affiche une forte croissance, avec 500 références de produits et un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dinars. Cette dynamique s’appuie sur des partenariats industriels locaux visant à réduire les importations et renforcer le label “Made in Algeria”.

Grâce à cette stratégie, Motrio contribue à structurer la filière automobile nationale, en développant un écosystème de production local et en soutenant l’essor de l’industrie des pièces de rechange.