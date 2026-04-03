Vignette automobile 2026 en Algérie : de nouvelles exonérations pour encourager les véhicules propres

La loi de finances 2026 en Algérie introduit une exonération de la vignette automobile pour plusieurs catégories de véhicules, selon une mise à jour relayée par la Gendarmerie nationale via la plateforme Tariki. Cette mesure, inscrite dans l’article 50 modifiant le Code du timbre, vise principalement à encourager l’utilisation de moyens de transport plus écologiques et à soutenir certains services publics.

Sont concernés par cette exonération : les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC), les véhicules électriques et hybrides, ainsi que les véhicules appartenant aux institutions publiques (État, communes, wilayas) ou à caractère diplomatique. Les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, les ambulances et ceux équipés de matériel sanitaire ou de lutte contre les incendies en bénéficient également.

En revanche, les véhicules roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ne sont pas inclus dans cette mesure et doivent continuer à payer la vignette.

Cette réforme traduit la volonté des autorités d’encourager la transition vers des énergies plus propres et de moderniser le parc automobile national.